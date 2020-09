Schulweg Sicher unterwegs – die Bundespolizei hat Tipps für bahnreisende Schüler

Der Leiter des Präventionsteams bei der Weidner Bundespolizei, Polizeioberkommissar Josef Prill überwacht im Schülerverkehr bei Schulbeginn das richtige Verhalten am Bahnsteig im Bahnhof Weiden. Foto: BPOLI Waidhaus

Am Dienstag, 8. September, begann die Schule in Bayern wieder. Viele Kinder und Jugendliche, die auf eine höhere Schule wechseln, fuhren dabei zum ersten Mal mit der Bahn. Die Bundespolizei Weiden, die für die Sicherheit in Zügen und auf Bahnanlagen zuständig ist, klärte die Schüler über die dortigen, besonderen Gefahren auf.