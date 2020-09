Für alle ABC-Schützen Ein süßer Gruß zum Schulstart von Schwandorfs OB-Andreas Feller

Oberbürgermeister Andreas Feller besuchte am ersten Schultag stellvertretend für alle Schwandorfer Grundschulen die Gerhardingerschule.

Schwandorf. Er wünschte den 43 Erstklässlern alles Gute für den Start in ihre Schulzeit und verteilte an die Mädchen und Buben Fairtrade-Schokoriegel. Rektorin Sandra Drindl begrüßte die ABC-Schützen und freute sich gemeinsam mit den Kindern und den Eltern über den Besuch des Schwandorfer Stadtoberhauptes. „Mit dem kleinen Geschenk möchte ich den Kindern den Schulanfang ein wenig versüßen und sie gleichzeitig auch an den Fairtrade-Gedanken heranführen“, so Feller bei seiner Begrüßung.

Die vom Oberbürgermeister spendierten Schokoriegel aus fairem Handel wurden durch die jeweiligen Schulleitungen auch an die Schulstarter in der Kreuzberg- und Lindenschule sowie den Grundschulen in Ettmannsdorf, Fronberg und Klardorf sowie der Döpfer-Grundschule verteilt.