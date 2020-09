Burglengenfeld Kooperation von Stadt und Johannitern – Johanniter sind Träger für neues Kinderhaus

Foto: Frank Schemmann/Johanniter

Die Johanniter haben die Trägerschaft für das neue Kinderhaus, das in der Ludwig-Erhard-Straße in Burglengenfeld entstehen wird, übernommen. Bereits ab dem 2. November soll es losgehen mit der Kinderbetreuung in der Ludwig-Erhard-Straße. Dann werden die Kinder in einem neuen Kinderhaus in Modulbauweise untergebracht.