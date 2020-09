Neue Lehrkräfte Schulbeginn – neue Gesichter am JAS-Gymnasium Nabburg

Foto: Andreas Fröhlich

Nicht nur für 74 Fünftklässler begann am Dienstag am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium in Nabburg in drei fünften Klassen ein neuer Abschnitt in ihrer Schullaufbahn. Auch sechs neue Lehrkräfte traten mit Beginn dieses Schuljahres ihren Dienst am JAS-Gymnasium an, die von Schulleiter Christian Schwab herzlich begrüßt wurden.