Bildung Schüler unterrichten Schüler – Unterricht mal anders!

Um den Lernstoff des vergangenen Schuljahres aufzufrischen, Lücken zu schließen oder einfach wieder ein bisschen sattelfest in einzelnen Fächern zu werden, konnten die Eltern der künftigen fünften bis neunten Jahrgangsstufen am JAS-Gymnasium Nabburg in der letzten Ferienwoche Kurse in Mathe, Englisch, Latein, Deutsch, Französisch und Physik buchen, die von Oberstufenschülerinnen und -schülern abgehalten wurden. Foto: Petra Giebisch

Wer am Montag, 30.August, um kurz nach acht Uhr vor dem JAS-Gymnasium in Nabburg war, dachte vielleicht, er habe sich in der Zeit geirrt und habe den Schulanfang verpasst. Etliche Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Jahrgangsstufen, alle brav mit Masken ausgestattet, warteten dort mit Schultaschen oder Rucksäcken vor dem Eingang. Aber hier fand nicht normaler Unterricht, sondern Ferienunterricht statt.