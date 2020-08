Sommerferien Kreisjugendamt Schwandorf bietet mehrtägige Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche an

Das Kreisjugendamt Schwandorf bietet während der Sommerferien verschiedene mehrtägige Freizeitangebote an. Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren können vom 23. bis 28. August „Mit Charivari die Welt erleben“. Die Woche ist ganz dem Thema Nachhaltigkeit gewidmet und kostet 200 Euro.

Landkreis Schwandorf. In der Zeit vom 30. August bis zum 2. September stellen sich Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren der Herausforderung „Jonglage, Klamauk und Bühnenkunst“ (Kosten 65 Euro). Zu guter Letzt hauchen Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren vom 1. bis zum 4. September in der „Upcycling-Werkstatt“ alten Sachen neues Leben ein (Kosten 60 Euro).

In den angegebenen Kosten sind jeweils die Kursgebühren mit Übernachtung und Vollpension enthalten. Anmeldungen nimmt das Kreisjugendamt Schwandorf unter der Telefonnummer 09431/ 471389 oder per Mail an stefan.kuhn@lra-sad.de entgegen. Dort sind auch nähere Informationen zu den vorgestellten Angeboten und den einzuhaltenden Hygieneregeln zum Gesundheitsschutz der Teilnehmenden erhältlich.