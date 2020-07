Jetzt anmelden Restplätze für den Maxhütter „Ferienspaß 2020“ zu vergeben

Beim „Ferienspaß 2020“, dem Ferienprogramm der Stadt Maxhütte-Haidhof für Kinder und Jugendliche, sind für einige Veranstaltungen noch Plätze frei.

Maxhütte-Haidhof. Für den Wasserski-Schnupperkurs am Donnerstag, 30. Juli, am Steinberger See und die Kanutour am Dienstag, 11. August, gibt es noch ein paar Restplätze, ebenso für die Tagesfahrten zum Monte Kaolino am Dienstag, 4. August, und in den Tiergarten Nürnberg am Dienstag, 1. September. Das Pizzabacken in Meßnerskreith am Dienstag, 18. August, und die Fahrt in den Europa-Park am Dienstag und Mittwoch, 25. und 26. August, sind so gut wie ausgebucht. Interessierte können sich bei Ulrike Mutzbauer unter der Telefonnummer 09471/ 2443 melden.

Für die Kräuterschnitzeljagd am Mittwoch, 2. September, und die Fahrten in das Freilandmusem Neusath-Perschen am Sonntag, 26. Juli, und in den Bayerischen Wald am Montag, 10. August, kann man sich bei Rebecca Federer unter der Telefonnummer 09471/ 3022226 noch anmelden. Für die Radtour zum Steinberger See hingegen sind bereits alle Plätze vergeben.

Nähere Informationen zu den einzelnen Veranstaltungen und zur Anmeldung können Interessierte dem „Ferienspaß 2020“ entnehmen, der im Rathaus, Zimmer 111, und im Mehrgenerationenhaus ausliegt und als PDF auf der Homepage der Stadt zur Verfügung steht.