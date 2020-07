Tolle Preise In Wackersdorf und Steinberg am See findet auch in diesem Jahr wieder der Sommerferien-Leseclub statt

Es ist wieder soweit! In den Sommerferien findet in Wackersdorf und Steinberg am See wieder der Sommerferien-Leseclub statt. Eine Anmeldung ist ab sofort möglich! Der Sommerferien-Leseclub ist eine Initiative der öffentlichen Bibliotheken zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen.

Wackersdorf. Auch die Büchereien in Wackersdorf und Steinberg am See beteiligen sich in diesem Jahr wieder in Zusammenarbeit mit der Grundschule- und Mittelschule Wackersdorf sowie der Grundschule Steinberg am See an der Aktion.

Alle Schüler, die beim Sommerferien-Leseclub mitmachen wollen, erhalten zunächst eine kostenfreie Clubkarte, die zum Ausleihen in der Bücherei Wackersdorf berechtigt. Die Büchereien haben exklusiv für den Sommerferien-Leseclub neue Bücher zusammengestellt – hier sucht man sich dann den Lesestoff aus, der einem gefällt! Wenn man ein Buch gelesen hat, beantwortet man bei der Rückgabe ein paar Fragen zum gelesenen Buch, füllt eine Bewertungskarte aus und gibt diese mit dem Buch zurück. Schon mit dem ersten gelesenen Buch nimmt man an einer Verlosung mit tollen Preisen teil – bei mindestens drei gelesenen Büchern bekommt man eine Urkunde. Im September werden dann die Urkunden und Preise von den Büchereien verteilt.

Der Sommerferien-Leseclub der Bücherei in Wackersdorf startet am Dienstag, 28. Juli. Letztmögliche Rückgabe der Bücher und ausgefüllten Bewertungskarten ist am Dienstag, 1. September. Es gelten die regulären Ausleihefristen. Die Bücherei Wackersdorf hat während der Sommerferien wie folgt geöffnet: am Dienstag von 12 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr, am Mittwoch von 10 bis 12 Uhr, am Donnerstag von 12 bis 16 Uhr und am Freitag von 14 bis 17 Uhr. Der Sommerferien-Leseclub der Bücherei in Steinberg am See startet am Montag, 27. Juli, um 15 Uhr. Letztmögliche Rückgabe der Bücher und ausgefüllten Bewertungskarten ist am Donnerstag, 3. September. Es gelten die regulären Ausleihefristen. Die Bücherei Steinberg am See hat während der Sommerferien wie folgt geöffnet: am Montag von 15 bis 18 Uhr und am Donnerstag von 12 bis 16 Uhr.

Wann und in welcher Form (unter Berücksichtigung der dann geltenden Corona-Schutzmaßnahmen) die Preisverlosung und Übergabe der Urkunden stattfindet, wird den Teilnehmern rechtzeitig bekannt gegeben. Weitere Infos zum Sommerferien-Leseclub gibt es im Internet unter www.vg-wackersdorf.de.