Tolle Aktion Edelstahl statt Plastik − Round Table spendet neue Becher für den Kindergarten „Regenbogen“

Im Rahmen der Tausch-Aktion „Statt-Plastik-Becher“ wurden 150 Edelstahlbecher von Round Table an den Kindergarten Regenbogen gespendet.

Wackersdorf. Martin Weniger von Round Table 185 Schwandorf übergab die neuen Trinkgefäße an die Kindergartenleitung Monika Stehr sowie an Bürgermeister Thomas Falter. „Ziel des Projektes ist es, in Kindergärten und Krippen den Einsatz von Plastik zu reduzieren und Kinder für den Umgang mit Kunststoff zu sensibilisieren. Ebenso soll ein nachhaltiger Umgang mit Rohstoff-Ressourcen sowie die Vermeidung von Plastikmüll erlernt werden“, so Martin Weniger.

Kindergartenleiterin Monika Stehr bedankte sich für die neuen Becher sowie für Warnwesten, die ebenfalls von Round Table bereits zu einem früheren Zeitpunkt an den Kindergarten übergeben wurden: „Die neuen Edelstahlbecher können jetzt über viele Jahre genutzt werden. Wir freuen uns sehr, dass unsere Einrichtung für das Projekt ausgewählt wurde!“

Sowohl Bürgermeister Thomas Falter, als auch Christian Lohbauer und Matthias Eilers vom Elternbeirat drückten ebenfalls ihre Begeisterung sowie Dank aus und lobten das Vorzeigeprojekt! „Eine tolle Aktion, bei der nicht nur ein Zeichen gegen den übermäßigen Gebrauch von Plastik gesetzt wird, sondern auch den Kindern das Thema Nachhaltigkeit nähergebracht werden kann!“, erklärte Bürgermeister Thomas Falter.

Die Edelstahlbecher sind langlebig, spülmaschinenfest und frei von Weichmachern. Alle Plastikbecher, die bisher in der Einrichtung im Einsatz waren, wurden entsprechend eingesammelt und werden fachmännisch recycelt.