Freizeit Die Stadt Maxhütte-Haidhof lädt zum Sommerferienspaß 2020 ein

Die Stadt Maxhütte-Haidhof bietet auch in diesem Jahr wieder ein Ferienprogramm für die Sommerferien an.

Maxhütte-Haidhof. „Wir wussten bis Mitte Juni nicht, ob es wegen der aktuellen Situation überhaupt einen ,Ferienspaß‘ geben wird“, erzählt Jugendpflegerin Rebecca Federer. „Vielen Vereinen war es unter den aktuell geltenden Hygieneauflagen zu kompliziert oder zu gefährlich, im August Aktionen für Kinder und Jugendliche anzubieten. Das ist absolut verständlich, aber die Stadt Maxhütte-Haidhof wollte den Schülerinnen und Schülern trotzdem ein Programm für die Ferien bieten.“

Die Kooperationen mit Vereinen beschränken sich dieses Jahr deshalb auf das „Sport und Fun Camp“ des ATSV Pirkensee-Ponholz (27 bis 31. Juli) und die Fußballschule des ASV Burglengenfeld (31. Juli bis 2. August). „Da weniger Vereine im Stadtgebiet Aktionen anbieten, haben wir diesmal mehr zusammen mit dem Kreisjugendamt Schwandorf und den Jugendpflegern aus Burglengenfeld und Teublitz geplant“, erklärt Federer.

Zusammen mit Ferienprogrammbetreuerin Ulrike Mutzbauer finden wieder ein Wasserski-Schnupperkurs und eine Kanutour statt, ebenso Tagesfahrten in den Tiergarten Nürnberg und zum Monte Kaolino und eine Zweitagesfahrt in den Europa Park. Seit Jahren nicht mehr im Programm wurde das beliebte „Pizzabacken in Meßnerskreith“ diesmal wieder aufgenommen.

Mit dem Kreisjugendamt geht es ins Freilandmuseum Neusath-Perschen und in den Bayerischen Wald. Die drei Jugendpfleger im Städtedreieck bieten außerdem eine gemeinsame Radtour zum Steinberger See an und zusammen mit Stefanie Franek ist eine Kräuterschnitzeljagd in Teublitz geplant.

Die Anmeldung für die meisten Veranstaltungen muss – sofern im Programm nicht anders angegeben – am Sonntag, 12. Juli, zwischen 14 und 16 Uhr bei Ulrike Mutzbauer vor dem Mehrgenerationenhaus Maxhütte-Haidhof erfolgen. Nähere Informationen zur Anmeldung und zu den Veranstaltungen gibt es im Programm „Ferienspaß 2020“, das auf der Homepage der Stadt und auf der Facebookseite zu finden ist, als gedruckte Version an den Schulen im Stadtgebiet verteilt wird, im Mehrgenerationenhaus ausliegt und im Rathaus (Zimmer 111) abgeholt werden kann.