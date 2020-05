Jeden Tag eine neue Idee Jugendzentrum „Klärwerk“ fährt einen „Schuhkarton voller Ferien“ aus – Start am 2. Juni mit dem Thema Wasser

Foto: 123rf.com

Es sind Pfingstferien – und viele Schülerinnen und Schüler wissen nicht recht, was sie in Zeiten der Corona-Pandemie mit ihrer freien Zeit anfangen sollen? Für alle sechs- bis Zwölfjährigen haben sich die Sozialpädagoginnen des Jugendzentrums „Klärwerk“, Jessica Huber und Carmen Feistauer, etwas besonders einfallen lassen. Am Dienstag nach Pfingsten, 2. Juni, fährt das JuZ in der Stadt Amberg auf Wunsch „Schuhkartons voller Ferien“ aus.