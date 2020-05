Pünktlich zur Wiedereröffnung Spielplatz in Stulln wird noch attraktiver – „Kribbel-Krabbel“ ergänzt das Angebot an Spielgeräten

Bürgermeister Hans Prechtl und die Mitarbeiter des Bauhofes Stulln gaben die neu aufgestellte Spielekombination im Spielplatz am Weideweg frei. Foto: Elisabeth Scheuerer, Gemeinde Stulln

Das Spielgerät wurde an dem Tag aufgestellt, an dem die Kinderspielplätze wieder öffnen durften. Stullns Bürgermeister Hans Prechtl und seine Mitarbeiter am Bauhof gaben am Mittwoch, 6. Mai, die neue „Kleinkinderkombination Kribbel-Krabbel“ frei, die am Spielplatz am Weideweg aufgestellt wurde.