Online statt offline VHS Amberg-Sulzbach startet Online-Angebot

Not macht erfinderisch. Das gilt in Zeiten von Corona für viele gesellschaftliche Akteure und ganz besonders auch für Bildungseinrichtungen, die keine Bildungsangebote wie bisher mehr leisten dürfen.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Die Volkshochschulen sind dafür so ein Beispiel. Gähnende Leere in den Räumen, in denen sich sonst Menschen aus- und fortbilden, Sport treiben oder neue Kochrezepte ausprobieren. Die Pandemie verändert alles und bringt gleichzeitig interessante Innovationen auf den Weg. Von Ammerthal bis Vilseck, in allen 22 Außenstellen der Volkshochschule Amberg-Sulzbach bleiben die Stühle unbesetzt. Alle Kurse, auch die bereits laufenden, sind bis vorerst Sonntag, 19. April, ausgesetzt. Dabei war das neue Semester fast so gut wie noch nie ausgebucht. Die Dozenten virusbedingt beurlaubt, nach Hause geschickt, die Mitarbeiter im Backoffice der VHS in gebührlicher Distanz. Untätig sind sie nicht. Ganz im Gegenteil. Experimentierfreude und Inspiration stehen bei allen Beteiligten jetzt auf dem Programm.

„Wir tauchen in dieser Zeit nicht einfach ab, sondern haben zusammen mit anderen bayerischen Volkshochschulen ein interessantes Online-Angebot auf die Beine gestellt, das viele Interessentengruppen bedient“, freut sich VHS-Leiterin Julia Wolfsteiner. Referenten und Kursleiterinnen aus den Programmen bayerischer Volkshochschulen bieten Vorträge, Seminare und sogar Live-Konzerte an, die über die VHS-Seiten abrufbar sind. So können sich Musikliebhaber auf Samstag, 28. März, freuen. Da wird der niederbayerische Liedermacher und Kabarettist Thomas Mayer alias Vogelmayer ab 19.30 Uhr ein Livestream-Konzert geben. „Ein kleines Konzert aus dem ,vhs.WohnZimmer‘ also, bei dem man es sich Zuhause ganz gemütlich machen kann“, schmunzelt Wolfsteiner. Zur gleichen Zeit läuft ein Livestream-Vortrag mit Dr. Matthias Hoesch zum Thema „Wie sollen wir handeln? Eine Einführung in die Ethik einer Krisenzeit“.

Wer derzeit seine Familie Zuhause beschäftigen muss, kommt mit dem Vormittagsprogramm gut auf seine Kosten. „Kinder erobern die Küche“, heißt es am Donnerstag, 26. März, um 10 Uhr. Eltern und Kinder sind zum Mit- und Nach-Kochen ins „vhs.KochStudio“ eingeladen. Spannende Unterhaltung versprechen auch die Vorträge des Astrophysikers Dr. Andreas Müller und der SZ-Journalistin Felicitas Wilke. Sie geben Einblicke über „Interstellare Fremdlinge im Sonnensystem“ sowie über die ökonomischen Folgen von Corona. Für Landrat Richard Reisinger, der als Vertreter des Bayerischen Landkreistag im Aufsichtsrat des Bayerischen Volkshochschulverbandes sitzt, ist die Online-Initiative der Volkshochschulen ein sehr positives Zeichen in der Corona-Krise: „Unser gesellschaftliches Leben findet statt und es entwickeln sich aus der Not heraus spannende Innovationen. Das macht Mut und gibt Zuversicht“.

Die Nutzung des Online-Angebots ist kostenfrei und funktioniert denkbar leicht. Interessierte gehen einfach auf die Homepage der Volkshochschule im Internet unter www.vhs-as.de. Gleich auf der Startseite klickt man auf das hinterlegte pdf. Hier öffnet sich das gesamte Programm, das im Internet unter www.vhs.link/vhsdaheim abrufbar ist. Parallel sind die einzelnen Vorträge auch auf der Facebook-Seite der VHS Amberg-Sulzbach unter den Veranstaltungen einzusehen. Das alternative Angebot im Netz bleibt bis mindestens Montag, 20. April, bestehen und wird wöchentlich aktualisiert. Not macht also nicht nur erfinderisch, sondern eröffnet sogar neue Perspektiven und Potenziale. Die Volkshochschule Amberg-Sulzbach zeigt wie es geht: „Machen Sie einfach mit und lassen Sie uns der sozialen Distanzierung online ein Schnippchen schlagen!“, so Wolfsteiner.