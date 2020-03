Schulen und Kitas geschlossen Weitere Maßnahmen der Gemeinde Wackersdorf

Bayern schließt alle Schulen und Kindertagesstätten wegen der Coronavirus-Krise. Ab Montag, 16. März, sind daher auch die Schulen in Wackersdorf sowie die Kindergärten Regenbogen und Villa Kunterbunt inklusive der Krippen bis zu den Osterferien (Schulen damit bis einschließlich 19. April) geschlossen.

Wackersdorf. Die Ferienbetreuung in den Osterferien ist abgesagt. Zu Notgruppen kann die Gemeinde derzeit noch keine Aussage treffen.

Im Rathaus der Verwaltungsgemeinschaft Wackersdorf-Steinberg am See wird der Parteienverkehr auf ein notwendiges Minimum heruntergefahren. Die Rathausschließung am Montag, 16. März, steht nicht in diesem Zusammenhang. Die Schließung ist wegen der Nachbearbeitung der Kommunalwahl am Vortag notwendig.

Die Gemeinde Wackersdorf weist außerdem auf folgende eigene Maßnahmen hin: Das Mehrgenerationenhaus und die Bücherei sind ab Montag, 16. März bis einschließlich 19. April geschlossen, Veranstaltungen abgesagt. Die Bücherei verweist auf die Möglichkeit der digitalen Ausleihe. Auch die Sporthalle bleibt ab Montag bis auf weiteres zu, sämtlicher Vereinsbetrieb in der Halle ist eingestellt. Des Weiteren werden die Seniorenbeiratssitzung am 17. März, die Einweihung des neuen Löschfahrzeugs am 29. März, der Ehrenamtstag am 2. April, die große Ostereiersuche im Erlebnispark am 9. April und das Volksfest vom 17. bis 20. April nicht stattfinden, beziehungsweise auf unbestimmt verschoben. Die Eröffnung des Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur wird nicht wie geplant Anfang April stattfinden, auch das Heimat- und Industriemuseum verschiebt seine Saisoneröffnung.