Tag der gesunden Ernährung Johanniter appellieren, den Kindern ein Vorbild zu sein

Mit der gesunden Ernährung klappt es am besten, wenn sie fest im Alltag verankert ist. Darauf macht der „Tag der gesunden Ernährung“ aufmerksam, zum 23. Mal ausgerufen vom Verband für Ernährung und Diätetik e.V. Besonders wichtig ist eine ausgewogene Ernährung für Kinder, betonen die Johanniter.

Burglengenfeld. Denn Kinder stehen nicht nur mitten in der körperlichen Entwicklung: Sie beobachten und lernen bei allem, was sie tun. „Essen ist daher viel mehr als einfach nur Nahrungsaufnahme“, sagt Karola Tamm, Einrichtungsleitung vom Johanniter-Kinderhaus „Purzelbaum“ in Regensburg. „Gerade für Kinder sind gemeinsame Mahlzeiten wichtige soziale Erlebnisse. Zumal, wenn sich rund ums Essen liebgewonnene Rituale und Gewohnheiten einspielen. Das sind schöne Momente, die Kindern zugleich Halt und Orientierung im Fluss des Alltags geben.“ Ist dann auch noch der Speiseplan halbwegs ausgewogen, hilft das, sich früh an gute Ernährungsgewohnheiten zu gewöhnen.

Deshalb spielt das Thema Ernährung in den Kindertageseinrichtungen der Johanniter eine wichtige Rolle. Der Landesverband Bayern unterhält über hundert Johanniter-Kindereinrichtungen. Die Erzieherinnen und Erzieher begleiten nicht nur die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder: Zum Konzept gehört neben der liebevollen professionellen Betreuung eine den Bedürfnissen junger Kinder angepasste Verpflegung.

Der Landesverband der Johanniter in Bayern unterstützt Kindertagesstätten und Schulhorte vielerorts durch seinen Menü-Service. Ein Angebot, das auch die Einrichtungen anderer Träger gern nutzen. Die Speisen werden tiefgekühlt oder warm angeliefert. Der Johanniter-Menüservice ist darauf eingestellt, bei Bedarf besondere Kostformen zuzubereiten. Daher ist die Zusammensetzung der Mahlzeiten auf die Bedürfnisse der Kinder abgestimmt.