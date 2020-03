Neue Impulse Oberpfälzer Bildungskoordinatoren trafen sich

Tina Vetter (zweite von links) im Austausch mit den anderen Bildungskoordinatoren. Foto: Claudia Prößl

Zu einem überregionalen Austauschtreffen lud Bildungskoordinatorin für Neuzugewanderte, Tina Vetter, am Dienstag, 10. März , in die Schlosskapelle des Landratsamtes Neustadt an der Waldnaab ein.