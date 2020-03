Wackersdorf Kinderfeuerwehr „d’Weiherblaschn Löschküken“ gegründet

Es ist amtlich – die Freiwillige Feuerwehr Rauberweiherhaus in Wackersdorf hat ab sofort eine Kinderfeuerwehr, die „Weiherblaschn Löschküken“. Bei der offiziellen Gründungsversammlung am Samstag, 7. März, überreichte der erste Bürgermeister Thomas Falter die Gründungsurkunde an die Verantwortlichen.

Wackersdorf. 15 Kinder zwischen sechs und elf Jahren ergänzen nun die Truppe und werden bei der einmal pro Monat stattfindenden Gruppenstunde spielerisch an das Thema Feuerwehr und Brandschutz herangeführt. „Der Bedarf an Nachwuchs ist gegeben – wir hoffen, dass unsere Küken Freude an der Kinderfeuerwehr haben und mit zwölf Jahren dann hoffentlich in die Jugendfeuerwehr übertreten“, betonte Mario Borowski, erster Kommandant der Rauberweiherhauser Feuerwehr und bedankte sich bei Yven Winter und Thomas Lutter für T-Shirts, Warnwesten und Helme als Erstausstattung für die Kinder.

„Die Idee zur Gründung einer Kinderfeuerwehr kam erstmals vor rund zwei Jahren auf, als wir einen Kindertag organisiert haben. Im vergangenen Jahr stand der Plan dann fest und wir nahmen Kontakt zu anderen Feuerwehren mit Kindergruppen auf und erkundigten uns bezüglich der notwenigen rechtlichen Aspekte“, erklärte Alina Lorenz, die zusammen mit Sylvia, Klaus und Felix Wilhelm für die Betreuung und Ausbildung der Löschküken zuständig ist. „Die Aktionen und Themen in der neuen Kinderfeuerwehr sollen vor allem Spaß machen“, so Alina Lorenz weiter, „Wir möchten unseren Löschküken Freude an der Arbeit rund um das Thema Feuerwehr vermitteln.“

Stellvertretender Landrat Jakob Scharf überbrachte Glückwünsche von Seiten des Landkreises und lobte die vorbildliche Jugendarbeit der Rauberweiherhauser Feuerwehr. Durch gemeinsame Aktivitäten von Kindern, Jugendlichen sowie Erwachsenen im Verein werde der gegenseitige Respekt gefördert sowie die Dorfgemeinschaft gestärkt, so Jakob Scharf. Rückhalt und Unterstützung erhalten die Löschküken auch von Seiten der Gemeinde Wackersdorf, in deren Zuständigkeitsbereich die Feuerwehr Rauberweiherhaus liegt – durch Gemeinderatsbeschluss wurde der Gründung zugestimmt und somit die Weichen für alle weiteren nötigen Schritte gestellt. Bürgermeister Thomas Falter überreichte die offizielle Gründungsurkunde an die erste Kinderfeuerwehr im Gemeindebereich sowie im KBM-Bezirk: „Ich bin sehr stolz darauf, dass die Initiative ergriffen wurde, die Vision einer Kinderfeuerwehr auch umzusetzen, was auch deutlich das Interesse des Nachwuchses an der wichtigen, ehrenamtlichen Arbeit unserer Feuerwehren zeigt. Vor allem möchte ich auch allen Eltern sowie Großeltern danken, die dem Wunsch der Kinder entsprechen, sich einbringen zu wollen und die Kinderfeuerwehr entsprechend unterstützen.“

Kreisbrandrat Robert Heinfling sowie Jochen Sander, erster Kommandant der Wackersdorfer Feuerwehr sagten ebenfalls ihre volle Unterstützung zu und wünschten der neuen Kinderfeuerwehr viel Erfolg sowie eine schöne Zeit. Auch für September dieses Jahres ist wieder ein Kindertag geplant, an dem interessierte Kinder und Jugendliche viel zum Thema Feuerwehr erfahren sowie selbst ausprobieren können. Weitere Informationen sind im Internet unter www.wackersdorf.de abrufbar.