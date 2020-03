Geographiewettbewerb Schüler aus Nabburg holt bei „Diercke Wissen“ den Sieg auf Schulebene

Lukas Hägler hat bei „Diercke Wissen“, Deutschlands größtem Geographiewettbewerb, teilgenommen und am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium den Sieg auf Schulebene erlangt.

Nabburg. Der Schüler bewies damit sein breit gefächertes geographisches Wissen. Da er sich als Schulsieger zugleich für den Landesentscheid des Bundeslandes Bayern im Rahmen des Diercke-Wissen-Geographiewettbewerbs qualifiziert hat, bereitet er sich nun in einem Online-Trainingscenter auf den anstehenden Wettbewerb vor. Mit einem Sieg auf Landesebene würde sich Lukas einen Platz im großen Finale des Wettbewerbs im Juni 2020 in Braunschweig sichern, in dem die besten Geographieschülerinnen und Geographieschüler Deutschlands gegeneinander antreten.