Coronavirus Weitere Tests negativ – keine weiteren Unterrichtsausfälle im Landkreis Schwandorf

Das Landratsamt Schwandorf hat am späten Sonntagabend nochmals in Sachen Coronavirus informiert.

Landkreis Schwandorf. Soweit seitens des Landratsamtes angekündigt wurde, dass zu einer weiteren Klasse an einem anderen Gymnasium im Landkreis im Verlauf des Abends eine Entscheidung getroffen wird, kann Entwarnung gegeben werden. Das Ergebnis einer maßgeblichen Testung liegt vor. Der Befund ist negativ, also keine Erkrankung. Der Schulbetrieb an diesem Gymnasium läuft morgen ganz normal ab.