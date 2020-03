„Da ist Musik drin!“ Info-Tag an der Berufsfachschule für Musik in Sulzbach-Rosenberg

Das Musicalensemble der Berufsfachschule für Musik des Bezirks Oberpfalz mit einem Ausschnitt aus dem Musical „Chicago“. Foto: Frank Ebel

Die Berufsfachschule für Musik des Bezirks Oberpfalz lädt am Samstag, 14. März, von 14 bis 17 Uhr, zum diesjährigen Info-Tag nach Sulzbach-Rosenberg ein. Alle, die gerne Musik als Beruf ausüben möchten, können sich an diesem Tag über die Ausbildungsmöglichkeiten an der Schule informieren.