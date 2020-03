Stadt Maxhütte-Haidhof Kinder- und Jugendprogramm Frühjahr/Sommer 2020 ist da

Seit dieser Woche gibt es ein neues Kinder- und Jugendprogramm der Stadt Maxhütte-Haidhof. In das neue Heft wurde viel Altbekanntes, immer wieder Beliebtes, aber auch Neues aufgenommen.

Maxhütte-Haidhof. Zum ersten Mal wird für die Maxhütter Kinder und Jugendlichen eine Eselwanderung im Labertal und eine Fahrt in den Kletterwald Regensburg angeboten. Die beiden Fahrten zählen zu den Highlights des neuen Programms und richten sich vor allem an die älteren Kinder ab zehn beziehungsweise ab zwölf Jahren. Neu im Programm ist außerdem die Fahrt zum Kindermusical „Emil und die Detektive“. Bei dem Musical des Ovigo-Theaters in der Jahnhalle in Regenstauf wird sogar eine Live-Band für die Musik sorgen.

Veranstaltungen, die im Programm nicht fehlen dürfen, sind das Kickerturnier, das Kino für Kids und die vielen Bastelaktionen wie das Oster-, Muttertags- und das Vatertagsbasteln. „Lasst uns zusammen kochen!“ heißt es im März und Juni. Bei der großen Wasserschlacht am Pausenhof hatten die Kinder letzten Sommer so viel Spaß, dass sie im Juli dieses Jahres erneut angeboten wird. Immer wieder beliebt ist die Familienfahrt zur Luisenburg. In diesem Jahr wird „Pinocchio“ als Musical aufgeführt, anschließend bleibt noch Zeit für das größte Felsenlabyrinth Europas. Geplant sind außerdem eine Aktion mit den „RelaxKids“ und ein Besuch bei der Feuerwehr Maxhütte-Winkerling.

Das komplette Programm wird diese Woche an den Schulen in Maxhütte-Haidhof verteilt, es liegt im Mehrgenerationenhaus und im Rathaus (Zimmer 111) aus und kann im Internet auf der Homepage der Stadt und auf Facebook abgerufen werden.