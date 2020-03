„Windelrocker“ Eltern-Kind-Treff befasst sich mit Wiedereinstieg in den Beruf

Am Freitag, 13. März, werden von 9.30 Uhr bis 11 Uhr, in den Räumlichkeiten von Donum Vitae Schwangerenberatungsstelle in Schwandorf Fragen rund um den beruflichen Wiedereinstieg beantwortet.