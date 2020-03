„Stark durch Erziehung“ „Pubertät – zwischen Loslassen und Halt geben“ – letzter Vortrag der aktuellen Kursreihe

Foto: 123rf.com

Das Lokale Bündnis für Familien stellt im Rahmen seiner Kursreihe „Stark durch Erziehung“ beim letzten Vortrag das Thema „Pubertät – zwischen Loslassen und Halt geben!“ in den Fokus. Am Mittwoch, 11. März, um 19 Uhr, referiert Anita Gradl, Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin im Mehrgenerationenhaus in Wackersdorf zu diesem Thema.