Anmeldung nicht nötig Weiden führt „FAMILIENfreiTAG –Treffpunkt für Eltern und Kinder“ ein

Foto: Stadt Weiden

Gefördert durch das Programm „Kita-Einstieg: Brücken bauen in frühe Bildung“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) wird ab Freitag, 13. März, in Zusammenarbeit mit der Stadt Weiden in der Oberpfalz ein sogenannter „FAMILIENfreiTAG – Treffpunkt für Eltern und Kinder“ durchgeführt.