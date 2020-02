Premiere gelungen P-Seminar Sport/Tanz am JAS-Gymnasium Nabburg zeigt tänzerische Kreativität

Foto: Beate Birkmann

Erfolgreich präsentierten 13 Schülerinnen und ein Schüler im Rahmen der Abschlussveranstaltung des P-Seminars Sport/Tanz am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg ihre tänzerische Kreativität. Eine beeindruckende Zahl an Zuschauern folgte der Einladung des Seminars unter der Leitung von Wolfgang Malzer in die nach aufwändigem Umbau nicht wiederzuerkennende Aula im Altbau des Schmeller-Gymnasiums.