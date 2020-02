Digitale Zukunft an Schulen Medienzentrum baut den Prototypen eines digitalen Klassenzimmers

Im Rahmen des Masterplans Bayern Digital II unterstützt der Freistaat Bayern kommunale Sachaufwandsträger öffentlicher Schulen und die Träger staatlich anerkannter sowie genehmigter Ersatzschulen in ihrer Aufgabe, die IT-Ausstattung ihrer Schulen zu verbessern.

Landkreis Amberg-Sulzbach. Landrat Richard Reisinger nahm dies zum Anlass, sich bei einem Besuch im Medienzentrum Amberg-Sulzbach, dessen Träger der Landkreis ist, über den aktuellen Sachstand zu informieren.

Das Team des Medienzentrums, Hans-Peter Lang, Werner Winter und Jörg Gebert, erläuterten dem Landkreischef, dass Beratung und Fortbildung für den Bereich Digitalisierung in Schule und Bildung immer stärker in den Fokus rücken. Gerade hier ist der Bedarf laut Schulamtsdirektorin Beatrix Hilburger in den letzten Jahren enorm gestiegen.

Auf diese Entwicklung hat das Medienzentrum Amberg-Sulzbach reagiert. Bisher war diese Einrichtung hauptsächlich als zuverlässiger Lieferant für lizenzrechtlich einwandfreie Unterrichts- und Bildungsmedien bekannt. In der Zwischenzeit hat sich das Medienzentrum auch als Anlaufstelle für Hardwaretests etabliert. Hier haben die Sachaufwandsträger und Bildungseinrichtungen aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach und der Stadt Amberg im Vorfeld von Beschaffungen die Möglichkeit, sich über aktuelle Trends und Geräte zu informieren. So können die finanziellen Mittel für Beschaffungen im Technikbereich im weiteren Verlauf sinnvoll und nachhaltig eingesetzt werden.

Für diesen Zweck baut das Medienzentrum Amberg-Sulzbach den Prototypen eines digitalen Klassenzimmers auf, in dem förderungsfähige Geräte zur Vorführung und zum Testen bereitstehen. Einen ersten großen Baustein in Form eines interaktiven Touchboards konnte das Team des Medienzentrums bereits präsentieren. Bei dieser Gelegenheit dankten Hans-Peter Lang und seine Kollegen Landrat Richard Reisinger für die großzügige Bereitstellung der finanziellen Mittel.

Damit die anzuschaffende Ausstattung in den Schulen auch effektiv im Unterricht genutzt werden kann, müssen die zukünftigen Nutzer damit vertraut gemacht werden. Hierfür hat das Medienzentrum ein breites Fortbildungsangebot an den Start gebracht. Durch die enge und sehr gute Kooperation zwischen Medienzentrum und den Staatlichen Schulämtern können verschiedene Veranstaltungen für diesen Bereich ziel- und bedarfsgerecht gerecht konzipiert und umgesetzt werden.

Hinzu kommt noch der absolute Glücksfall, wie es Hans-Peter Lang ausdrückte, dass der stellvertretende Leiter des Medienzentrums Werner Winter als „medienpädagogischer Berater digitale Bildung“ (mBdB) perfekt die Brücke zwischen Staat auf der einen Seite und Kommunen auf der anderen bildet. Die daraus resultierenden Synergieeffekte kämen somit allen zugute, so Lang.

Darüber hinaus engagiert sich das Team vom Medienzentrum noch bei der Weiterbildung von Kindergärten rund um den Bereich Digitalisierung. In diesen Einrichtungen wird schließlich der Grundstein für den Einstieg ins Schulleben gelegt, wie es Schulamtsdirektorin Hilburger ausdrückte.

Interessierte können sich im Medienzentrum unverbindlich informieren. Weitere Informationen sind auch online unter www.medienzentrum-as.de abrufbar.