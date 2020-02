Neuer Kurs Wer will Babysitter werden?

Seit mehr als zehn Jahren besteht im Landkreis Schwandorf erfolgreich ein Babysitterdienst. Zur Verstärkung dieses Dienstes wird am Samstag, 18. April, von 9 bis 18 Uhr im Mehrgenerationenhaus Wackersdorf ein neuer Babysitterkurs angeboten.

Wackersdorf. Der Kurs wird von der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises in Kooperation mit dem Oberpfälzer Seenland organisiert. Im Kurs erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Einblicke in die Entwicklungspsychologie des Kindes, in das Wickeln und Füttern und in Pflegemaßnahmen sowie Informationen über die Vorbeugung von Unfällen. Einen großen Rahmen nehmen auch die praktischen Spielanleitungen und Beschäftigungsmöglichkeiten mit Kindern, rechtliche Fragen eines Babysitters und die Organisation des Babysitterdienstes ein. Die Referentin Susanne Zölch hat bereits die Kurse in den letzten vier Jahren in Schwandorf gehalten.

Babysitter kann jeder werden, der mindestens 15 Jahre alt und neun Jahre zur Schule gegangen ist. Aber nicht nur Jugendliche, sondern auch Erwachsene und vor allem Seniorinnen und Senioren sind im Kurs herzlich willkommen. Ein Führungszeugnis ist erforderlich. Informationen über die Beantragung des Führungszeugnisses erhalten alle Teilnehmenden mit der Anmeldebestätigung. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses erhalten alle ein Babysitter-Zertifikat und werden kostenlos auf der Internetseite des Babysitterdienstes eingetragen.

Die Gebühr von 15 Euro, die beim Kurs in bar zu entrichten ist, beinhaltet umfangreiche Fortbildungsunterlagen sowie Tagungsgetränke. Anmeldungen nimmt die Gleichstellungsbeauftragte Helga Forster unter der Telefonnummer 09431/ 471-357 oder per Mail an Helga.Forster@lra-sad.de bis spätestens 11. März entgegen. Da die Teilnehmerzahl auf maximal 15 Personen begrenzt ist, zählt der Eingang der Anmeldung.