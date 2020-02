Übertritt ans Gymnasium Informationsveranstaltung am 20. Februar am JAS-Gymnasium Nabburg

Alle Eltern, die sich für einen Übertritt ihres Kindes zum Schuljahr 2020/21 an das Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium Nabburg interessieren, sind herzlich eingeladen zu einer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 20. Februar, um 19 Uhr, im Raum II/218 des Gymnasiums.

NABBURG. Dieser Informationsabend ist vorwiegend für Eltern gedacht. Für Kinder in Begleitung ihrer Eltern und Angehörigen gibt es die Möglichkeit, die Schule am „Tag der offenen Tür“ am 26. März von 15.30 Uhr (Begrüßung in der Doppelturnhalle) bis circa 19 Uhr kennenzulernen.

Beim Informationsabend werden die Eltern – wenn gewünscht, auch in Einzelgesprächen – vom Schulleiter, Oberstudiendirektor Christian Schwab, und von der Beratungslehrerin, Studienrätin Katharina Bogner, ausführlich über die Themen Übertrittsbedingungen, Probeunterricht und Wahl der ersten Fremdsprache (Latein oder Englisch) sowie über das neunjährige Gymnasium und über die kostenlose offene Ganztagsschule informiert. Frau Oberstudienrätin Maresa Hottner gibt zudem Auskunft über das Konzept des szenisches Lernens im Rahmen des Anfangsunterrichts Latein in der fünften Jahrgangsstufe. Im Anschluss daran wird noch eine kurze Führung durch das Haus und durch die Räume der Ganztagsschule angeboten.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.jas-gymnasium.de. Für Rückfragen stehen die Schulleitung und Frau Bogner auch telefonisch zur Verfügung unter der Telefonnummer 09433/ 203240.