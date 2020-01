Geschichte wird lebendig Schüler der Sophie-Scholl-Mittelschule besichtigen das Burglengenfelder Stadtarchiv

Geschichte wird lebendig, wenn man sich auf sie einlässt. Gerade dann kann es richtig spannend werden, mehr über die eigenen Vorfahren und die Geschichte seiner Stadt zu erfahren. Die Schüler der Klasse 6a der Sophie-Scholl-Mittelschule besuchten am Dienstag mit Klassenlehrer Christian Birk das städtische Archiv und durchstöberten unter anderem Urkunden und alte Zeitungsartikel.

BURGLENGENFELD Stadtarchivar Dr. Thomas Barth führte die Klasse durch sein „Revier“: „Das Interesse an der eigenen Vergangenheit ist gerade bei jungen Menschen sehr hoch“, stellte Barth fest, „genauso groß ist die Freude darüber, einen persönlichen Bezug auf alten Aufnahmen oder in historischen Schriftstücken zu entdecken“. Gleiches galt für alte Schulzeugnisse, die bei dem einen oder anderen Betrachter einen Aha-Effekt auslösten – manch Schulfach gibt es längst nicht mehr und existiert im Archiv als Erinnerung, aber auch als exemplarisches Beispiel für Schulunterricht, wie er früher einmal gewesen war. Ungläubiges Staunen gab es auch über die Entwicklung der Stadt, deren Gesicht sich über die Jahrhunderte nach und nach gewandelt hatte.

Bürgermeister Thomas Gesche freute sich über so viel Geschichtsinteresse: „Ob alte Postkarten, Bilder oder Urkunden – in unserem Archiv sind echte Schätze zu entdecken.“ So lohne sich ein Besuch oder eine Führung mit Dr. Barth auf alle Fälle.

Anfragen zu einer Führung durchs Stadtarchiv Burglengenfeld sind möglich per Mail an archivar@burglengenfeld.de. Wer selbst zuhause eigene Schätze hütet und diese der Öffentlichkeit zugänglich machen möchte, kann diese unter anderem als Leihgaben zur Verfügung stellen.