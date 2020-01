Großzügig Oberpfälzer Firmen spenden für neue Robotik-Systeme am JAS-Gymnasium

Seit dem Jahr 2012 gibt es am Johann-Andreas-Schmeller-Gymnasium in Nabburg den Wahlkurs „Robotik.“

NABBURG In diesem Kurs können interessierte Schüler der 7. und 8. Klassen lernen, wie man LEGO-Mindstorms-Roboter baut und programmiert, und so erleben, wie Informatik und Technik zusammenspielen – also genau das, was heute gerne unter dem Begriff „MINT-Förderung“ zusammengefasst wird.

Inzwischen sind die Roboter-Bausätze in die Jahre gekommen, außerdem bietet die aktuelle Version deutlich mehr Möglichkeiten. Da es – wie immer – nicht ganz leicht ist, aus dem Schuletat Geld für besondere Ausgaben abzuzweigen, machte sich Informatik-Fachbetreuer Wolfgang Schrüfer im Oktober auf die Suche nach Sponsoren, die bereit waren, die knapp 2.000 Euro für vier neue Bausätze zu spenden. Zwei Oberpfälzer Hightech-Unternehmen sagten gerne zu, der Schule die Mittel zur Verfügung zu stellen: Die Nabburger Kunststofftechnik-Firma Inotech finanzierte einen neuen Baukasten im Wert von 500 Euro, der Logistik-Spezialist WITRON aus Parkstein übernahm die anderen drei Mindstorms-Systeme.

Bei der Übergabe der Spenden am 16. Janaur konnten sich die Gäste, Ann-Katrin Weißenburger (WITRON Logistik + Informatik), Harald Kausler und Sandra Baumer (Inotech Kunststofftechnik), davon überzeugen, dass die Schülerinnen und Schüler des diesjährigen Kurses ihren Robotern bereits einiges beigebracht hatten. So hatte ein Team ein bizarres Fahrzeug mit riesigen Rädern konstruiert, das einem Modell aus Star Wars nachempfunden ist. Zwei Schülerinnen präsentierten eine selbst programmierte Melodie mit regelbarer Abspielgeschwindigkeit. Außerdem gab es einen automatischen Aufzugturm mit Ultraschallsteuerung zu bestaunen.

Schulleiter Christian Schwab freute sich zusammen mit dem Leiter des Wahlkurses, Studiendirektor Wolfgang Schrüfer über das Engagement und die Großzügigkeit der beiden Firmen.