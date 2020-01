Anmeldung möglich Neue Gitarrenkurse im Jugendtreff Schwandorf

Der Jugendtreff Schwandorf bietet wieder seinen beliebten Schnupperkurs „Akustik-Gitarre für Anfänger“ an.

SCHWANDORF In ungezwungener und lockerer Atmosphäre haben Kinder und Jugendliche die Möglichkeit erste Erfahrungen im Umgang mit dem Instrument zu sammeln, die wichtigsten Griffe und Akkorde zu lernen sowie erste einfache Lieder einzuüben. Der Kurs ist ab acht Jahren und kostenlos. Wenn möglich, sollten die Kinder eine eigene Gitarre mitbringen. Der Kurs startet am Montag, 20. Januar 2020 im Jugendtreff Schwandorf am Adolf-Kolping-Platz 3. Aufgrund der begrenzten Plätze ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 09431/ 43336 oder per Mail an jugendtreff@schwandorf.de zwingend erforderlich.