Frühkindliche Entwicklung Vortragsreihe „Grünes Licht für Wachstum“ im Bürgertreff

(Foto: Andreas Mehringer)

Im Bürgertreff am Europaplatz in Burglengenfeld veranstaltet das Städtedreieck in Zusammenarbeit mit dem kreativen Bildungszentrum AMAT am Donnerstag, 16. Januar 2020, von 17 bis 18 Uhr einen praktischen Vortrag über frühkindliche Entwicklung.