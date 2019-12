Vereinsgründung geplant Landkreis Neustadt an der Waldnaab und Stadt Weiden wollen Lesespaß fördern – eine lohnende Initiative

(Foto: LRA Neustadt an der Waldnaab)

Der Landkreis Neustadt an der Waldnaab und die Stadt Weiden wollen Lesespaß fördern und bauen gemeinsam mit Partnern aus Schule, Bibliothek, Zivilgesellschaft und dem Bundesverband „Mentor – die Leselernhelfer“ einen Verein zur Leseförderung von Kindern und Jugendlichen auf. Die Zusammenarbeit mit „Mentor“ bietet dabei viele Vorteile: So erhält man unter anderem Zugang zu einem bundesweiten Netzwerk von über 80 Kommunen, kostenlose Qualifizierungsangebote sowie finanzielle Unterstützung. Die Gründungssitzung des regionalen Vereins „Mentor – Lesespaß Weiden-Neustadt“ findet am Montag, 2. März 2020, um 18 Uhr, in der Regionalbibliothek Weiden statt.