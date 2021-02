Corona-Pandemie Sieben-Tage-Inzidenz macht Präsenzunterricht und Kita-Öffnungen im Landkreis Regensburg möglich

Foto: 123rf.com

Die Sieben-Tage-Inzidenz macht es möglich: Am 22. Februar startet an einigen Schulen und in einigen Klassen wieder der Präsenzunterricht beziehungsweise Wechselunterricht. Zudem können Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen wieder öffnen und Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung wieder stattfinden.