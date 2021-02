Positive Nachricht Bessere Finanzierung für private Schulen

Auch freie Schulträger stellt die Corona-Pandemie vor eine Belastungsprobe. „Deshalb haben wir im Landtag nun zusätzliche Mittel freigegeben, damit der Schulgeldersatz auf 110 Euro pro Schüler und Monat angehoben werden kann“, teilt die CSU-Landtagsabgeordnete Sylvia Stierstorfer mit.

Regensburg. Dafür sollen noch 5,5 Millionen Euro aus der so genannten Fraktionsreserve in den Haushalt 2021 eingestellt werden. „Mit diesem sehr unbürokratischen Instrument können wir den freien Schulträgern spürbar unter die Arme greifen, damit sie den Herausforderungen dieser Tage im Sinne der Schülerinnen und Schüler noch besser begegnen können“, so Stierstorfer.

Der Schulleiter der Privaten Wirtschaftsschule und Fachoberschule Pindl, Tobias Neumeier, hatte im Namen des Schulträgers auf die speziellen Herausforderungen für Schulen in freier Trägerschaft aufmerksam gemacht und die Abgeordnete um Unterstützung gebeten. Stierstorfer brachte das Thema in der CSU-Landtagsfraktion zur Sprache, die sich in den letzten Wochen intensiv mit der Situation der freien Schulen in Bayern beschäftigt hatte. „Gerade die Schulart Wirtschaftsschule an sich, die derzeit Hervorragendes im Homeschooling leistet, verdient an dieser Stelle weitere Unterstützung, um langfristig stabil und digital voll am Ball bleiben zu können. Besten Dank für die unbürokratische, direkte Unterstützung zum Wohle unserer Schülerinnen und Schüler“, freut sich der Schulleiter.

Einerseits fördere der Freistaat im deutschlandweiten Vergleich die freien Schulträger in vorbildlicher Weise, merkt die Abgeordnete an. So seien seit 2018 die staatlichen Ausgaben für die privaten Schulen allein nach dem Bayerischen Schulfinanzierungsgesetz von 1,7 auf 1,9 Milliarden Euro gestiegen. Zusätzlich profitierten die freien Schulträger auch von den Mitteln aus den diversen Landes- und Bundesprogrammen zur Förderung der Digitalisierung der Schulen. Sei es beim „Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer“, beim „Budget für integrierte Fachunterrichtsräume an berufsqualifizierenden Schulen“, dem „DigitalPakt Schule“ und seinen Erweiterungen wie dem Sofortausstattungsprogramm Schülerleihgeräte und das Sonderbudget Lehrerdienstgeräte: Auch die privaten Schulen seien mit eingeschlossen. „Zahlreiche weitere Beispiele belegen ebenfalls die Wertschätzung, die der Freistaat den privaten Schulen entgegenbringt“, betont Stierstorfer.

Andererseits könne man die Auswirkungen der Pandemie nicht außer Acht lassen, erklärt Stierstorfer. „Wir wollen private Schulen gerade bei der Digitalisierung ebenso unterstützen, wie staatliche Schulen. Beim Distanzunterricht zeigen sie sehr großes Engagement, so wird nahezu der komplette Unterricht online gestreamt“, lobte die Politikerin. Umso mehr freut sie sich, diese positiven Nachrichten für die privaten Schulträger verkünden zu können.