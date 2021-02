Corona-Lockdown Kinderhaus „Dörnberg“ – nach der Eröffnung ging‘s direkt in die Notbetreuung

Seit der Eröffnung im November 2020 befindet sich das neue Johanniter-Kinderhaus „Dörnberg“ in Regensburg ausschließlich im Notbetreuungsmodus. Dennoch fällt die Zwischenbilanz zum „100-Tage-Jubiläum“ positiv aus.

Regensburg. Eigentlich sollte das komplett neue und hochmoderne Kinderhaus in Regensburg mit spielenden und lachenden Kindern voll ausgelastet sein, doch die Realität sieht wegen den Corona-Maßnahmen anders aus.

Wie alle Kindereinrichtungen in Bayern gibt es auch im Johanniter-Kinderhaus „Dörnberg“ aktuell nur Notbetreuung. Von den insgesamt 69 angemeldeten Kindern, sind derzeit nur 35 täglich in Betreuung. Dennoch hat sich der Alltagsablauf im neuen Kinderhaus schon gefunden. So berichtet Kinderhausleitung Vanessa Schinski nach knapp 100 Tagen seit der Kinderhauseröffnung: „In unserem pädagogischen Tagesablauf hat sich bereits eine tägliche Routine etabliert und das Kinderhaus entwickelt sich täglich weiter. Leider können wir aufgrund der derzeitigen Corona-Pandemie nicht alle Kinder willkommen heißen.“

Und das ist wirklich schade, denn das neue Johanniter-Kinderhaus hat jede Menge zu bieten: Neben auffällig lichtdurchfluteten und sehr variablen Gruppenräumen, mehreren Schlaf- und Nebenräumen sowie einer markanten Architektur hat das Kinderhaus beispielsweise auch einen eigenen großen Turnraum. Hier können sich die Kids an kindgerechten Turnübungen versuchen oder spielen. Außerdem gibt es ein Kinder-Bistro in dem die Kinder täglich ein frisches Mittagessen bekommen. Die Flure sind nicht nur als Eingangs- und Garderobenbereich gestaltet, sondern sie bieten auch Möglichkeiten für die Kinder zu spielen. Dort sind auch Kunstwerke der Kinder ausgestellt. Auch das Thema Inklusion spielt eine Rolle, denn im Kinderhaus gibt es einen Aufzug und die Räume sind alle barrierefrei, sodass problemlos ein Rollstuhl durch die Einrichtung bewegt werden könnte.

Ein besonderes Highlight sind die Außenanlagen. Zum Garten rund um die Einrichtung mit verschiedenen Spielgeräten, hat das Kinderhaus als Ergänzung eine große Dachterrasse.

Das Personal und die Kinder befinden sich aktuell in festen Gruppen, sodass im Falle einer Corona-Erkrankung der Betrieb problemlos am Laufen gehalten werden kann. „Durch ein gemeinsam erarbeitetes Hygienekonzept sind sowohl regelmäßige Teamsitzungen, als auch der tägliche Austausch mit den Eltern möglich, sodass der Zusammenhalt zwischen allen Mitarbeitern, allen Erziehungsberechtigten und den Kindern gelingt. Wir freuen uns darauf, wenn bald alle das Kinderhaus besuchen dürfen“, ergänzt Vanessa Schinski. Bis sich die Situation rund um Corona bessert und das Kinderhaus in den „Normalbetrieb“ übergehen kann, bleibt die Einrichtung also weiterhin im Modus der Notbetreuung. Ab 22. März geht es zumindest voraussichtlich schon mal in den eingeschränkten Regelbetrieb.