Corona-Pandemie Für 18 Schulen – die Stadt Regensburg bestellt 124 Luftreinigungsgeräte

Schüler, Eltern und Schulen sehnen das Ende des Lockdowns herbei. Regensburg schafft jetzt die technischen Voraussetzungen für eine sicherere Rückkehr zum Präsenzunterricht.

Regensburg. Die OberpfälzerStadt stattet 18 Schulen mit mobilen Luftreinigern aus. Ab Mittwoch, 10. Februar, liefert Kemper aus dem Münsterland 124 „AirCO2NTROL“-Geräte in drei Etappen. Erst Mitte Januar hatte das Schulamt den Auftrag über rund 384.000 Euro an den westfälischen Absaugtechnik-Spezialisten vergeben. Regensburg setzt die Geräte insbesondere in schwer zu lüftenden Klassenräumen ein und ermöglicht damit virenfreien Präsenzunterricht.

Knappe Impfstoffverfügbarkeit, neue Virus-Mutanten: Die Corona-Pandemie hält weitere Unsicherheiten für 2021 bereit. Sicher ist dagegen, dass der Präsenzunterricht an Schulen schnell wieder starten soll. Tragbare Konzepte sind weiterhin in der Diskussion. „Hauptübertragungsweg einer Covid-19-Infektion sind Aerosole. Virenfreie Luft – vor allem in Lernumgebungen für Kinder und Jugendliche – ist daher wichtiger denn je“, sagt Björn Kemper, Vorsitzender der Geschäftsführung der Kemper GmbH. „Kommunale Beispiele wie jetzt in Regensburg zeigen, wie Bildungsträger ihre Schulen effektiv unterstützen. Mobile Luftreiniger sind ein wichtiger Baustein, um die Schulen wieder zu öffnen.“

Vom Auftrag bis zur Lieferung in weniger als einem Monat

Für die Anschaffung der mobilen Luftreiniger machte Regensburg ein Gesamtbudget von rund 384.000 Euro frei. Nach einer Marktanalyse entschied sich die oberpfälzische Großstadt für die Anschaffung des Systems „AirCO2NTROL“ und bestellte Mitte Januar insgesamt 124 Luftreiniger. Am Mittwoch, 10. Februar, beginnt Kemper mit dem Versand der Geräte nach Regensburg. Der Hersteller liefert die Geräte in drei Etappen bis zum 16. Februar an drei unterschiedliche Verteilzentren. Von dort werden sie auf die umliegenden Schulen verteilt. Regensburg denkt dabei langfristig: Im Lieferpaket enthalten sind nicht nur die Plug&Play aufstellbaren Luftreiniger, sondern zusätzliches Wartungsmaterial. Jedem Luftreiniger liegen zwei zusätzliche Vorfilter und ein Hauptfilter bei. Bei der vollständigen Sättigung der ab Werk integrierten Filter sind diese so schnell austauschbar.