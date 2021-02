Bildung Die OTH Regensburg feiert ihr 50-jähriges Bestehen als Fachhochschule

Das Jahr 2021 ist ein besonderes Jahr für die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) – denn sie feiert ihr 50-jähriges Bestehen als Fachhochschule.

Regensburg. Im Jahr 1971 wurde die Vorgängereinrichtung der heutigen OTH Regensburg, das Johannes-Kepler-Polytechnikum, zur Fachhochschule ernannt. Damit wurde vor 50 Jahren aus der einstigen Ingenieurschule eine wissenschaftliche Bildungseinrichtung.

„Aus der früheren Fachhochschule ist eine moderne Hochschule für angewandte Wissenschaften geworden, die neben Lehre auch Forschung und Transfer zu ihren Kernaufgaben zählt“, berichtet Prof. Dr. Wolfgang Baier, Präsident der OTH Regensburg, in seiner Videobotschaft. Heute sei dieser Dreiklang aus Lehre, Forschung und Transfer ein ganzheitliches Konzept, um den Studierenden nicht nur Fachwissen zu vermitteln, sondern eine umfangreiche Bildung zu bieten. „Wir haben in diesen 50 Jahren ein neues Selbstverständnis entfaltet und sind heute eine regional verwurzelte und zugleich international ausgerichtete wissenschaftliche Hochschule mit einem umfassenden Portfolio“, so der Präsident weiter.

Wissenschaftsminister Bernd Sibler spricht der OTH Regensburg seine Glückwünsche aus: „Seit einem halben Jahrhundert verbindet die OTH Regensburg nun Forschungsstärke mit zukunftsweisender Hochschullehre. Angetrieben von Zukunftsvisionen, Innovationskraft und Fortschrittsdenken ist sie ein Motor für den sozialen wie ökologischen Wohlstand von morgen und eröffnet vor Ort und weit über die Region hinaus Chancen. Ich freue mich auf eine weiterhin so erfolgreiche Zusammenarbeit und gratuliere ganz herzlich zum Jubiläum!“

Für dieses Jubiläum hatte die OTH Regensburg ein Jahresprogramm 2021 erarbeitet. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird dieses jedoch immer wieder den Entwicklungen angepasst, so dass es im Laufe des Jahres zu Änderungen kommen kann. Vorgesehene Termine sind unter anderem ein Tag der offenen Tür am Standort Prüfening am 2. Juli, ein Festakt zum Jubiläum am 29. Juli sowie ein Tag der offenen Tür am Campus im Oktober.

Auf der Website zum 50-jährigen Jubiläum wird die OTH Regensburg rechtzeitig über Änderungen informieren. Dort erwartet Interessierte ein digitales Jubiläumsprogramm. Neben der Videobotschaft von Präsident Prof. Baier gratulieren Vertreter*innen aus verschiedenen Bereichen der OTH Regensburg zu ihrem 50-jährigen Bestehen. Außerdem erscheint unter dem Titel „50 Jahre – 50 Geschichten“ jede Woche eine neue Geschichte rund um die OTH Regensburg; unter anderem mit historischen und aktuellen Bildergalerien. Die Seite ist abrufbar unter www.oth-regensburg.de. Im Sommersemester 2021 erscheint zudem ein Jubiläumsmagazin, in dem die OTH Regensburg unterhaltsam auf die Entwicklung der Hochschule zurückblickt und zugleich über aktuelle Projekte und künftige Vorhaben informiert.