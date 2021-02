Bildung Die Johanniter übernehmen den Waldkindergarten in Alteglofsheim

Die Johanniter in Ostbayern haben offiziell die Trägerschaft des Waldkindergarten Alteglofsheim übernommen.

Alteglofsheim. Hierfür hat sich der bisher für den Waldkindergarten zuständige Waldeglofsheimer Natur- und Waldpädagogik e. V. mit Alteglofsheims Bürgermeister Herbert Heidingsfelder, Grundstückseigentümer Albert Allkofer und Johanniter-Regionalvorstand Martin Steinkirchner getroffen.

Vor fast sechs Jahren kümmerte sich eine Elterninitiative um die Entstehung eines Waldkindergartens in einem nahe liegenden Mischwald. Es dauerte nicht lange, bis sich die Einrichtung zu einem wohlbestellten und anerkannten Waldkindergarten mit 25 Plätzen entwickelte. Momentan sind 18 Kinder untergebracht und sechs weitere werden im Laufe des Jahres noch hinzukommen.

Birgit Butscher, die Vorsitzende der Elternschaft, erklärte, dass das organisatorische und rechtliche Engagement immer mehr wurde, und deshalb übernahmen am 1. Januar 2021 die Johanniter in Ostbayern nun den Waldkindergarten samt Personal. Waldkindergärten wurden in den letzten Jahren bei Eltern aufgrund der gesundheitlichen und pädagogischen Vorteile immer beliebter.

Die Johanniter betreiben neben der wachsenden Anzahl an Waldkindergärten über 130 Kinder- und Jugendbetreuungsangebote in Ostbayern, die sich aufgrund moderner pädagogischer Arbeit immer größerer Beliebtheit erfreuen.