Fußballprojekt Die Kinderkrippe „Nesthäkchen“ und der FC Pielenhofen-Adlersberg arbeiten zusammen

Die Johanniter-Kinderkrippe „Nesthäkchen“ in Pettendorf kooperiert seit Jahresbeginn 2021 mit dem Sportverein FC Pielenhofen-Adlersberg.

Pettendorf/Pielenhofen. Bereits im Frühjahr – sofern die Corona-Pandemie dies zulässt – soll es ein Fußballprojekt geben, bei dem Krippenleitung Dilan Bekler sechs Kinder unter drei Jahren an den beliebten Ballsport spielerisch heranführen möchte. Der FC Pielenhofen-Adlersberg stellt hierfür unter anderem das Trainings-Equipment, den Sportplatz und auch Trikots für die Kinder zur Verfügung. „Ein ganz herzliches Dankeschön gilt dem FC Pielenhofen-Adlersberg, der uns diese Möglichkeiten anbietet“, so Dilan Bekler, Leitung der Johanniter-Kinderkrippe „Nesthäkchen“ in Pettendorf. Durch die Kooperation können die Kinder einen Einblick in den Verein erhalten. Zudem fördert die Zusammenarbeit auch den Bereich der Bewegungserziehung, der Teil des Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplanes ist. Außerdem hat FC-Jugendleiter Raphael Raimann angeboten, sobald dies wieder möglich ist, für die sechs Kinder ein Schnuppertraining samt Führung über das Vereinsgelände mit den Eltern auf die Beine zu stellen.

Zur Idee für das Projekt kam es durch auffälliges Interesse der Kinder für die Bewegungsabläufe und den Fußball an sich. Die Kinder und auch ihre Eltern waren bei der Entscheidung für das Projekt aktiv miteinbezogen. Dadurch kann das Fußballprojekt, angepasst an den Bedarf der Kinder, ablaufen. Weitere Informationen zum Projekt und zur Johanniter-Kinderkrippe „Nesthäkchen“ in Pettendorf gibt es bei Einrichtungsleitung Dilan Bekler unter der Telefonnummer 09409/ 862309.