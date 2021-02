Spende 400 Schutzmasken für St. Leonhard

Die Vorsitzende des Fördervereins St. Leonhard, Ellen Bogner, Bürgermeisterin Astrid Freudenstein, Armin Wolf und Einrichtungsleiter Josef Parstorfer. Foto: Jutta Mebert

400 FFP2-Schutzmasken hat das Armin-Wolf-Team an den Förderverein St. Leonhard übergeben. In der Einrichtung in der Regensburger Altstadt werden Kinder und Jugendliche betreut, die keine Eltern mehr haben oder die nicht in ihrem Elternhaus leben können.