Schuleinschreibung Bischoff-Wittmann-Schule informiert Eltern zum Förderschwerpunkt geistige Entwicklung

Für Eltern, deren Kind mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung im September 2021 schulpflichtig wird, bietet die Bischof-Wittmann-Schule in der Zeit vom 1. bis zum 5. Februar telefonische Beratungstermine an. Interessierte werden gebeten, sich zur Terminvereinbarung schon jetzt unter der Telefonnummer 0941/ 785330 dafür anzumelden.

Regensburg. Angesprochen sind alle Eltern, die ein Kind haben, das zum Schuljahr 2021/2022 schulpflichtig ist und eingeschult oder zurückgestellt werden soll.

Sie werden informiert über die Einschulung in die erste Klasse am Förderzentrum geistige Entwicklung Bischof-Wittmann-Schule und die besonderen Möglichkeiten der Förderung dort, den Einschulungskorridor, die Zurückstellung und ein weiteres Jahr im Kindergarten beziehungsweise in der SVE, die Beschulung in der Sprengelgrundschule in Einzelinklusion, den Besuch einer Partnerklasse und den Besuch einer Tandemklasse.