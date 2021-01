Großer Informationsabend Veranstaltungen zur Weiterbildung an der OTH Regensburg

Foto: Kathrin Lechl

Mit ihrem Zentrum für Weiterbildung und Wissensmanagement (ZWW) bietet die Ostbayerische Technische Hochschule Regensburg (OTH Regensburg) seit mehr als 18 Jahren verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten auf akademischem Niveau mit hohem Praxisbezug an. Am Mittwoch, 10. Februar, um 18 Uhr, informiert das ZWW an einem virtuellen Informationsabend über alle berufsbegleitenden Studiengänge.