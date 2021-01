Fördermittel 525.000 Euro für Kindergärten in der Region – weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist!

Nicht erst durch die Corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass die frühkindliche Bildung wichtig ist für die spätere Entwicklung der Kinder. Zentraler Schlüssel dafür ist die Sprache.

Regenstauf/Berlin. „Sprache ist der Schlüssel zur Welt“, weiß der Bundestagsabgeordnete Peter Aumer. Daher freut er sich sehr, dass der Bund die sprachliche Bildung in Kindergärten aus Stadt und Landkreis auch heuer wieder mit 525.000 Euro fördert.

Das Bundesprogramm „Sprach-Kitas“ richtet sich an Kitas, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kinder mit besonderem sprachlichem Förderbedarf besucht werden. Neben der Förderung der sprachlichen Bildung legt das Förderprogramm auch Wert auf inklusive Pädagogik und die enge Zusammenarbeit mit den Familien. „Zusammen mit der Fördersumme für 2021 sind seit dem Start des Programms im Jahr 2016 bereits über 2,7 Millionen Euro in Kindertagesstätten in der Region Regensburg geflossen“, weiß der Bundestagsabgeordnete Aumer zu berichten. „Im Gespräch mit den zuständigen Fachkräften habe ich mich über die Umsetzung vor Ort informiert. Aufgrund der positiven Resonanz war es mir sehr wichtig, dass die Bundesförderung weitergeführt wird“, so Aumer.

Die Sprach-Kitas erhalten im Bundesprogramm gleich doppelte Unterstützung: Die Kita-Teams werden durch zusätzliche Fachkräfte mit Expertise im Bereich sprachliche Bildung verstärkt, die direkt in der Kita tätig sind. Diese beraten, begleiten und unterstützen die Kita-Teams bei der Weiterentwicklung der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung. Zusätzlich finanziert das Programm eine zusätzliche Fachberatung, die kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung in den Sprach-Kitas unterstützt.

Seit dem Start des Förderprogramms „Sprach-Kita“ hat der Bund bis zu eine Milliarde Euro investiert. Peter Aumer will sich weiter dafür einsetzen, dass das Geld für die Sprachförderung auch weiter fließt: „Sprache ist der Schlüssel zur Welt. Durch sie erschließen wir uns die Welt, treten mit Menschen in Kontakt und eignen uns Wissen an. Sprachliche Kompetenz hat erheblichen Einfluss auf den Bildungsweg von Kinder. Darum ist diese Geld eine Investition in die Zukunft“, ist sich Aumer sicher.