Landkreis Regensburg Jugendsozialarbeit an Schulen hilft weiter

Das Team der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) steht auch und gerade in Zeiten des Distanz-Unterrichts und der Corona-Einschränkungen zur Verfügung. Das Landratsamt Regensburg weist darauf hin, dass Kinder und Jugendliche diese Hilfe bei Bedarf jederzeit beanspruchen können, wenn sie Stress in der Familie, Konflikte, Probleme in der Schule, Kummer oder Schwierigkeiten im privatem Umfeld haben.