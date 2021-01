Stadtjugendring Junge Leute beschäftigten sich mit Utopie

Der Stadtjugendring Regensburg hat eine neue Ausgabe des Jugendmagazins „Sowohl/Als auch“ herausgegeben. Dieses Mal lautete das Leitthema „Utopie“. Das Magazin befasst sich mit gesellschaftspolitischen Themen, mit denen sich junge Menschen im Alltag auseinandersetzen und die sie diskutieren.

Regensburg. So entstanden spannende Artikel zu den Themen Nachhaltigkeit, Künstliche Intelligenz, Utopie und Feminismus, erklärt Nadine Bauer, pädagogische Mitarbeiterin des Stadtjugendrings. Am schulübergreifenden Projekt des Stadtjugendrings beteiligten sich Jugendliche aus Regensburg im Alter zwischen 14 und 17 Jahren.

Neben den Beiträgen der jungen Redakteurinnen und Redakteuren findet sich hier ein Interview mit dem DDR-Zeitzeugen Rainer Schneider, den Gründerinnen und Gründer des jungen Regensburger Startups „nahtlos“ oder der Professorin für Praktische Philosophie Dr. Elif Özmen. Auch die Regensburger Stadtpolitik kommt zu Wort: So konnten Oberbürgermeisterin Gertrud Maltz-Schwarzfischer (SPD), die Regensburger Bürgermeisterin Dr. Astrid Freudenstein (CSU) und die jüngste Stadträtin Regensburgs Anna Hopfe (Grüne) für ein Interview gewonnen werden.

Das Projekt selbst fand in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen statt: Während der Corona-Pandemie bereitete das junge Redaktionsteam sämtliche Beiträge in virtuellen Konferenzen und Schaltungen vor. Außerdem band der Stadtjugendring interessierte Jugendliche auch über die sozialen Medien ein und bat um Beiträge zu aktuell in Regensburg diskutierten Themen.

Stadtjugendring-Vorsitzender Philipp Seitz freut sich über die entstandene Ausgabe: „Es ist eine Zeitung von jungen Menschen für junge Menschen.“ Auch Nadine Bauer ist von der entstandenen Ausgabe sehr angetan. Die schulübergreifende Jugendzeitung des Stadtjugendrings war zuletzt mit mehreren Auszeichnungen prämiert worden. Neben dem Bayerischen Innovationspreis Ehrenamt gewann das Projekt auch den „Meduc Award“.

Die nächste Runde des Projekts startet bereits im Frühjahr. „Alle Jugendlichen sind herzlich eingeladen, sich daran zu beteiligen“, betont Nadine Bauer. Ob Artikel schreiben, Interviews führen oder künstlerische Gestaltung – es kann sich jeder einbringen. Alle Infos zum Projekt sowie die neue Ausgabe des Magazins sind auf der Homepage des Stadtjugendring Regensburg im Internet unter www.jugend-regensburg.de und auf den sozialen Kanälen des Stadtjugendrings zu finden.