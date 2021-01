Bildung Bücherei der Gemeinde Thalmassing bereitet sich auf „Click & collect“ vor

Die Änderung der 11. Bayerischen Infektionsschutzverordnung macht es möglich: „Bei Bibliotheken und Archiven wird die Abholung vorbestellter Bestände unter gleichen Voraussetzungen ermöglicht, unter denen im Handel die Abholung vorbestellter Ware bereits heute möglich ist“, heißt es in dem Papier vom 20. Januar.

Thalmassing. Raffael Parzefall war einer der Freien-Wähler-Bürgermeister im Landkreis Regensburg, die den Landtagsabgeordneten Kerstin Radler aus Regensburg und Tobias Gotthardt aus Kallmünz den Rücken gestärkt haben, dass Bewegung in die Sache kommt. „Die Menschen suchen jetzt im Lockdown nach Zerstreuung. Und gerade mir als Historiker tut es weh, dass ich bei den Bibliotheken und Archiven derzeit vor verschlossenen Türen stehe“, sagte Thalmassings Bürgermeister bei einem Ortstermin mit Tobias Gotthardt. Weitere Mitstreiter waren unter anderem Harald Stadler (Neutraubling), Barbara Wilhelm (Pentling), Andreas Beer (Holzheim am Forst), Irmgard Sauerer (Brennberg), Christian Hauner (Lappersdorf), Andrea Dobsch (Zeitlarn), Hans Biederer (Pfatter), Herbert Heidingsfelder (Alteglofsheim) und Helmut Sammüller (Nittendorf).

„Wir haben auf die Basis gehört und in München Druck gemacht“, sagte Gotthardt. Die Einschränkungen seien ohnehin schon einschneidend genug. „Am Ende gab es keine Argumente mehr, warum man den Menschen in unserem Freistaat nicht auch wenigstens dieses kleine bisschen Zerstreuung gönnen kann, wenn es doch mit dem Erfolgskonzept click & collect im Einzelhandel so gut funktioniert.“

Die Bücherei der Gemeinde Thalmassing hat ein einfaches System zur Online-Ausleihe auf die Beine gestellt: Kunden suchen sich aus dem Findus Online Katalog verfügbare Medien aus. Sie schreiben eine Mail an buecherei.thalmassing@thalmassing.de. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen richten die Medien her und vergeben ein Abhol-Zeitfenster am Sonntagvormittag. Die Kunden holen die Medien im Vorraum der Bücherei ab. Am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr ist auch das Telefon unter der Nunner 09453/ 9981351 besetzt. Trotz des Angebots werden die Rückgabefristen weiterhin automatisch verlängert bis die Bücherei wieder regulär aufmachen darf.