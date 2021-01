Modul I Seminarreihe „Unternehmerschule“ – der Schlüssel zum erfolgreichen Unternehmer

Unternehmer sein – das ist ein Lebenstraum für viele Menschen. Der Weg dorthin hält jedoch viele Herausforderungen und Stolpersteine bereit. Damit dieser Traum erfolgreich in die Realität umgesetzt werden kann, veranstaltet die Hans-Lindner-Stiftung in Kooperation mit dem Landratsamt Regensburg und zahlreichen regionalen Partnern die Seminarreihe „Unternehmerschule“. Ab dem 28. Januar 2021 haben Existenzgründer, Jungunternehmer und Betriebsnachfolger kostenfrei die Gelegenheit, ihr Know-how zu erweitern.

Regensburg. An sechs Abenden – immer donnerstags jeweils um 18 Uhr im Landratsamt Regensburg im „Großen Sitzungssaal“ – lernen die Teilnehmenden, wie man Unternehmer wird und als solcher Erfolg hat. Die erste Veranstaltung findet unter dem Thema „Von der Idee zum Produkt“ statt und beschäftigt sich mit dem Businessplan, der Unternehmerpersönlichkeit, der Geschäftsidee und Gründungsformalitäten. Ein Quereinstieg ist jederzeit möglich – somit können auch einzelne Seminare besucht werden. Eine Online-Teilnahme ist auch möglich. Aufgrund der aktuellen Pandemie-bedingten Ausnahmesituation können die Seminare nur online angeboten werden. Die angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden bereits informiert.

Für Personen, die über eine Selbstständigkeit im Nebenerwerb nachdenken, findet am 16. März 2021 ein extra Seminar mit dem Titel „Gründen im Nebenerwerb“ statt. Die Anmeldung erfolgt bei der Wirtschaftsförderung des Landkreises Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 4009603, per Mail an wirtschaft@landratsamt-regensburg.de oder im Internet unter www.weiterbildung-in-ostbayern.de.