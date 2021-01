Bildung in der Pandemie Die Notbetreuung in den Förderzentren der KJF wird stark nachgefragt

Die Notbetreuung am Regensburger Pater-Rupert-Mayer-Zentrum (PRMZ) wird von etwa einem Drittel der Eltern genutzt. Foto: Susanne Michl, Pater-Rupert-Mayer Zentrum, Regensburg

Etwa ein Drittel der Kinder und Jugendlichen in den Förderzentren der Katholischen Jugendfürsorge in Niederbayern und der Oberpfalz befinden sich derzeit in der Notbetreuung. Die steigende Nachfrage bestätigt die Wichtigkeit des Angebots, lässt aber auch erahnen, wie enorm der Aufwand für die Lehrkräfte, weitere pädagogische und therapeutische Fachkräfte ist.