Kreisjugendring Regensburg Nikolaus-Malwettbewerb war ein großer Erfolg

Damit die Kinder auch dieses Jahr nicht ganz auf den Nikolaus verzichten mussten, hat der Kreisjugendring Regensburg in Zusammenarbeit mit dem Kreisvolksmusikpfleger Tobias Lehner die Schülerinnen und Schüler der Grundschulen im Landkreis Regensburg eingeladen, die Nikolausgeschichte anzuhören und ein Bild vom Heiligen Nikolaus zu malen.

Landkreis Regensburg. Dass dies eine großartige Idee war, zeigte sich an den 326 eingereichten Bildern aus 18 Klassen. Es beteiligten sich die Grundschulen aus Wolfsegg, Pfatter, Wörth/Wiesent, Bach an der Donau und Mintraching.

Jeweils das schönste Bild jeder Klasse wurde mit einem Zehn-Euro-Gutschein prämiert. Hier hatte die Jury eine schwere Aufgabe, da jedes Bild an sich eigentlich das „schönste“ Bild hätte sein können. Als Mitmachpreis erhielt jeder Teilnehmer einen „Heiligen“ Schokoladen-Nikolaus.

Die restlichen Nikoläuse wurden an die Kinder des Thomas-Wiser-Hauses in Regenstauf sowie an die Kinder in den Krippen in Barbing und Sarching verteilt. Aufgrund der guten Resonanz ist die Aktion auch im nächsten Jahr wieder geplant.